Что делать, если после тренировки вам хочется сладкого

«Перед тренировкой нужно что-то съесть. Либо непосредственно во время занятий спортом можно пить фруктовый сок, причем это единственный вариант, когда можно пить фруктовый сок натощак без последствий. Этим мы прикрываем моменты перерасхода легких углеводов и тягу к сладкому после тренировки. Еще нужно достаточно активно пить, чтобы утолить жажду сладкого после тренировки. Это может быть что-то подслащенное – не сахаром, а хотя бы сиропом шиповника. Просто выпить 350-500 миллилитров такой жидкости. Как правило, это помогает», – заключила Анна Белоусова.