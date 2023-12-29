Мурашко рассказал, кому следует воздержаться от алкоголя в праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя в новогоднюю ночь допустимо лишь в минимальных количествах, а для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет лучше отказаться от алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА Новости.