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Мурашко рассказал, кому следует воздержаться от алкоголя в праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что употребление алкоголя в новогоднюю ночь допустимо лишь в минимальных количествах, а для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет лучше отказаться от алкогольных напитков. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко рассказал, кому следует воздержаться от алкоголя в праздники
© Газета.ру

«А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать, особенно людям с нарушением ритма сердца, с заболеваниями печени, поджелудочной железы», — сказал Мурашко.

ЗОЖ
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