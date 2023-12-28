Как правильно принимать витамины, объяснила доктор Лебедева
Зимой многие жители России недополучают полезных веществ из-за нехватки солнца и свежих фруктов. Эту проблему легко решить, принимая витамины. Однако это важно делать правильно.
О том, по какому принципу надо принимать витамины, у себя в социальных сетях рассказала доктор Диляра Лебедева.
- Определите, каких витаминов вам не хватает;
- Составьте список необходимых добавок;
- Начните с основных добавок, затем переходите к остальным. Не принимайте больше десяти добавок в день;
- Начинайте с одной-двух таблеток в минимальной дозировке. С течением времени увеличивайте дозы и вводите новые витамины.
Перед тем, как составить список из основных добавок, учитывайте, какие из них относятся к таковым медиками:
- Витамин A;
- Витамины D и К2;
- Омега 3;
- Витамин C;
- Магний.
В зависимости от состояния здоровья, вам могут понадобиться другие витамины. Чтобы выявить, каких веществ не хватает вашему организму, сдайте несколько анализов.
- Общая биохимия крови;
- Общий клинический анализ крови;
- Витамины A, D, E;
- Остеокальцин;
- Омега 3 индекс;
- Ферритин;
- Моча на органические кислоты;
- Волосы на микроэлементы.
Восполнив недостающие организму полезные вещества, вы, возможно, станете реже болеть.
Ранее «Рамблер» писал о том, какие мифы о питании представляют опасность для здоровья.
Рамблер: главные новости