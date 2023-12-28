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Как правильно принимать витамины, объяснила доктор Лебедева

Зимой многие жители России недополучают полезных веществ из-за нехватки солнца и свежих фруктов. Эту проблему легко решить, принимая витамины. Однако это важно делать правильно.

Как правильно принимать витамины, объяснила доктор
© Unsplash.com

О том, по какому принципу надо принимать витамины, у себя в социальных сетях рассказала доктор Диляра Лебедева.

  • Определите, каких витаминов вам не хватает;
  • Составьте список необходимых добавок;
  • Начните с основных добавок, затем переходите к остальным. Не принимайте больше десяти добавок в день;
  • Начинайте с одной-двух таблеток в минимальной дозировке. С течением времени увеличивайте дозы и вводите новые витамины.

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Перед тем, как составить список из основных добавок, учитывайте, какие из них относятся к таковым медиками:

  • Витамин A;
  • Витамины D и К2;
  • Омега 3;
  • Витамин C;
  • Магний.

В зависимости от состояния здоровья, вам могут понадобиться другие витамины. Чтобы выявить, каких веществ не хватает вашему организму, сдайте несколько анализов.

  • Общая биохимия крови;
  • Общий клинический анализ крови;
  • Витамины A, D, E;
  • Остеокальцин;
  • Омега 3 индекс;
  • Ферритин;
  • Моча на органические кислоты;
  • Волосы на микроэлементы.

Восполнив недостающие организму полезные вещества, вы, возможно, станете реже болеть.

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