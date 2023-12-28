Какой продукт в маленьких дозах продлевает жизнь, а в больших — убивает

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала об одном продукте, который одновременно и полезен, и опасен для организма человека. Вопрос в количестве. Речь о мускатном орехе. Доктор сообщила, что содержащееся в нем вещество способно продлевать жизнь. Такие выводы сделали авторы эксперимента на плодовых мушках дрозофилах. Его и прокомментировала Зухра Павлова.

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Насекомых разделили на группы и ввели в рацион нескольких из них нектандрин В (NecB). Это вещество является биоактивным фенольным соединением, входящим в состав мускатного ореха — пряности из семян душистого мускатного дерева. По итогам исследования, пишет эксперт, оказалось, что дрозофилы жили в среднем 76 дней, а самцы — 74. Тогда как обычная продолжительность жизни мушек составляет около 61 и 65 дней соответственно. Приятным бонусом стало то, что нектандрин В еще и улучшил функцию опорно-двигательного аппарата стареющих насекомых, замедлил прогрессирование нарушений зрения и нейродегенерацию.

Сам мускатный орех может стать помощником при похудении, рассказывает доктор Павлова: эта пряность ускоряет обмен веществ, притупляет чувство голода и способствует нормализации пищеварения. Специя отлично сочетается с курицей, ее добавляют в салаты, гарниры и напитки. Но употреблять мускатный орех нужно с осторожностью.

«В больших дозах он по-настоящему ядовит, до смерти», — предостерегла врач.