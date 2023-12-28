Косметолог объяснила, почему нельзя облизывать губы на холоде

Привычка облизывать губы на холоде и особенно на ветру приводит к их пересыханию и возникновению трещин, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог, дерматолог Кристина Малкина. Она посоветовала в ветреную погоду прикрывать рот шарфом или воротником, а также наносить на губы специальный бальзам или гигиеническую помаду.

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Они помогают увлажнять и защищать губы от внешних воздействий. Выбирайте бальзамы и помады на основе натуральных ингредиентов, таких как масло ши или кокосовое масло, с добавлением пантенола и витаминов в составе (А, Е, С), так как все эти компоненты способствуют лучшему заживлению, — подчеркнула косметолог.

Она уточнила, что наносить помаду необходимо перед выходом на улицу, после возвращения домой, а также после каждого приема пищи. Кроме того, возникновению трещин на губах препятствует правильное питание. Зимой необходимо включать в рацион больше овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием омега-3 жирных кислот — это, к примеру, лосось, орехи и авокадо. Полезно также пить больше воды и увлажнять воздух в помещении. Курение и алкоголь, напротив, сушат губы и способствуют возникновению трещин.