Как добиться упругих и подтянутых ягодиц без тренажеров

Стать счастливой обладательницей подтянутых и упругих ягодиц можно без помощи тренажеров и вообще какого-либо спортивного снаряжения. Добиться желаемых результатов реально в процессе домашних тренировок.

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Какие упражнения в этом помогут, нам рассказал и показал Антон Комаревцев, тренер групповых программ World Class RedSide, методолог и методист World Class University.

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1. Сплит-наклон

Исходное положение: вертикальное положение корпуса с опорой на одну ногу; вторая нога, согнутая в коленном суставе, слегка касается пола.

Выполнение: выполнить наклон вперед до 45° или чуть ниже, сохраняя спину прямой. Вернуться в вертикальное положение.

Дыхание свободное.

Опция: для увеличения интенсивности выполнять наклон, стоя лишь на одной ноге, вторая нога не касается пола.

Нюансы: выполнять упражнение в медленном темпе, удерживая равновесие. Одна из функций большой ягодичной мышцы — стабилизация таза при опоре на одну ногу.

2. Сплит-наклон с супинацией бедра

Исходное положение: вертикальное положение корпуса с опорой на одну ногу; вторая нога, согнутая в коленном суставе, слегка касается пола.

Выполнение: выполнить наклон вперед до 45° или чуть ниже, сохраняя спину прямой. В нижнем положении выполнить разворот за бедром наружу — супинацию бедра. Плавно вернуться обратно и выполнить подъем в вертикальное положение.

Дыхание свободное.

Опция: для увеличения интенсивности выполнять наклон, стоя лишь на одной ноге, вторая нога не касается пола.

Второй вариант: выполнение только части упражнения — разворота таза, находясь при этом все время в наклоне.

Нюансы: выполнять упражнение в медленном темпе, удерживая равновесие. Одна из функций большой ягодичной мышцы — стабилизация тела при опоре на одну ногу.

3. Боковая планка с разгибание бедра

Исходное положение: лечь на правый бок с опорой на правый локоть. Руку развернуть в диагональ на 45°. Убедиться, что локоть строго под плечевым суставом. Согнуть ноги в коленных суставах.

Выполнение: поднять таз до прямой линии «корпус-бедро», поднять ногу до параллели с полом, выполнить переразгибание в тазобедренном суставе, толкая пятку назад, будто закрываем дверь ногой.

Вернуться в исходное положение.

Дыхание свободное.

Опция: лежа на боку, без подъема таза, выполнять переразгибание, толкая пятку назад.

Нюансы: удерживать пресс в напряжении, чтобы снять нагрузку с поясницы.

4. Мост с опорой в одну ногу

Исходное положение: лечь на правый бок с опорой на правый локоть. Руку развернуть в диагональ на 45°. Убедиться, что локоть строго под плечевым суставом. Левую ногу поставить на стопу, а правую вытянуть в диагональ.

Выполнение: сжимая ягодицы, выполнить подъем таза. Опуститься в исходное положение. Дыхание свободное.

Опция: вариант усложнения — правую ногу удерживать на весу.

Нюансы: для изменения интенсивности можно слегка развернуть наружу стопу опорной ноги.

5. Парашютист

Исходное положение: лечь на живот, ладони тыльной стороной должны находится подо лбом. Далее — согнуть ноги в коленях, соединить пятки вместе, стопы врозь.

Выполнение: сжимая ягодицы, приподнять плавно таз, ощущая максимальное напряжение, а потом вернуться в исходное положение. Дыхание свободное.

Опция: если при выполнении упражнения чувствуется дискомфорт в пояснице, то необходимо больше напрячь мышцы живота.

Нюансы: исключить резкость в этом упражнении и избегать движения через поясницу. Для этого необходимо напрягать именно ягодицы, и подъем таза от пола будет результатом этого действия.