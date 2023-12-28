Почему некоторые люди никогда не потеют во время занятий спортом

Интенсивность потоотделения во время любой физической активности зависит от большого количества факторов. В том числе от влажности и температуры воздуха, вашего напряжения, количества выпитой воды. В целом потеть — это абсолютно нормально и естественно.

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Выработку пота могут увеличить такие вещи, как ощущение беспокойства, проблемы со здоровьем (например, диабет 2 типа и некоторые болезни щитовидной железы), приём лекарств. Также если вы пьёте много воды, то потеть тоже будете сильнее.

Иногда же слишком слабое потоотделение может говорить о том, что в организме что-то не так.

Flavio Coelho

Существует такая болезнь, как ангидроз (гипогидроз). Это хроническое заболевание, при котором у человека вырабатывается слишком мало пота. Оно возникает, когда потовые железы не работают как надо.

Чаще всего люди страдают гипогидрозом из-за определённых болезней или травм, поражающих нервы или кожу. Например, из-за псориаза, диабета. По данным Кливлендской клиники, нейролептики и другие лекарства тоже могут влиять на работу потовых желез.

При гипогидрозе энергичные физические упражнения, тяжёлая физическая работа или жаркая погода могут вызвать у человека судороги, тепловое истощение или даже тепловой удар. Причём это состояние может привести к более серьёзным осложнениям у детей.