Как легко и быстро избавиться от икоты

Икота – это непроизвольный процесс, связанный с сокращением межреберных мышц и диафрагмы. Специалисты не всегда способны установить, что вызвало сокращения диафрагмы, поскольку причин огромное множество – это может быть и случайное заглатывание воздуха, и опасные недуги нервной системы.

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Зачастую икота проходит сама по себе, но на это может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. Если икота доставляет вам дискомфорт, и вы хотите избавиться от нее самостоятельно, существует несколько способов, как это можно сделать.

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Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Задержать дыхание

Один из самых популярных методов справиться с икотой –задержать дыхание. Сделайте глубокий вдох, а затем задержите дыхание на 10-20 секунд. После медленно выдохните. Если икота не прошла, повторите еще несколько раз.

резко выдохните, а после сделайте глубокий вдох;

задержите дыхание на 10 секунд, а затем, не вдыхая, вдохните еще раз;

подождите пару секунд и попробуйте вдохнуть еще раз. Кроме того, можно прибегнуть к следующей технике:

Выпить стакан холодной воды

Важно выпить стакан воды быстро. Чтобы лучше стимулировать блуждающий нерв, можно пить воду через соломинку, затыкая пальцами уши или сжимая крылья носа. Таким образом вы будете стимулировать сокращение диафрагмы и сможете остановить икоту.

Обнять колени

Расположитесь в удобном месте, сядьте и поднимите колени на уровень грудной клетки. Затем обнимите ноги руками и попробуйте как можно плотнее прижать их к телу, параллельно наклоняясь вперед. Останьтесь в таком положении на 20-30 секунд.

Подышать в бумажный пакет

Возьмите небольшой бумажный пакет – важно, чтобы он был именно бумажным, а не полиэтиленовым. Прикройте пакетом рот и нос. Медленно вдыхайте и выдыхайте, чтобы пакет то сдувался, то раздувался. Продолжайте делать так в течение 15 секунд.

Положить сахар на язык

Насыпьте сахар в чайную ложку и постарайтесь расположить кристаллы как можно ближе к корню языка. Позвольте сахару раствориться, но не глотайте его еще 5-10 секунд.

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