Аперитив за час до праздничного застолья поможет смягчить действие алкоголя – Депздрав

«Чтобы смягчить действие алкоголя, за час–полтора до застолья можно выпить 50–100 мл напитка, который вы предполагаете пить за столом, чтобы подготовить организм и запустить процесс расщепления алкоголя», – приводятся в сообщении рекомендации главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

«Это должна быть чистая питьевая вода. Желательно, чтобы у алкоголя были как можно ниже градус и как можно меньшее его количество. Ни в коем случае мы не запиваем алкоголь алкоголем, сладкими и газированными напитками. Это усиливает действие и может усилить интоксикацию», – отметил Тяжельников.