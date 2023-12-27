Врач предупредила о важности дыхания носом и вреде дыхания ртом

Врач, миофункциональный ортодонт Ксения Пушкина предупредила об опасности дыхания ртом. По её словам, дыхание ртом может быть вреднее курения.

Пушкина отметила, что дыхание носом физиологично для человека, при нём создаётся защита в виде монооксида азота. Это соединение защищает организм от бактерий и вирусов, фильтруя патогены, и обеспечивает лучшее проникновение кислорода в клетки.

Врач объяснила, что дыхание ртом создаёт человеку множество проблем со здоровьем. К примеру, это аденоиды, апноэ, храп, лишний вес, отёк и заложенность носа. В таком режиме дыхания в лёгкие проникает избыточный объём углекислого газа.