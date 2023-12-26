7 причин, почему нужно научиться стоять на голове

Многие из нас, вероятно, представляют это упражнение только как трюк циркового артиста или элемент йоги. В этом современном мире, где мы все боремся со стрессом, недостатком движения и неправильным питанием, этот навык может принести ряд благоприятных эффектов для нашего здоровья и благополучия. В этой статье мы рассмотрим 7 причин, почему нужно научиться упражнению "стойка на голове".

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№1 – ЭТО ПОМОЖЕТ ВАШЕЙ КОЖЕ СИЯТЬ

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Стойка на голове улучшает кровообращение, благодаря чему кожа получает больше кислорода и питательных веществ. Это способствует ее укреплению и оздоровлению, делая ее более сияющей.

№2 – ЭТО ПОМОЖЕТ ОТСРОЧИТЬ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС

Когда мы стоим на голове, кровь легче достигает корней, обеспечивая им необходимые питательные вещества. Это может помочь в борьбе с преждевременным выпадением волос, а также сохранить их здоровыми и крепкими.

№3 – ПОЛЬЗА ДЛЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ГОРМОНОВ

Упражнение "стойка на голове" стимулирует щитовидную железу, что помогает регулировать уровень гормонов в организме. Это особенно полезно для людей, страдающих гормональными нарушениями или имеющих проблемы с щитовидной железой.

№4 – УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ

Стойка на голове активизирует выработку гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфины. Это может помочь улучшить настроение и снизить уровень стресса и депрессии.

№5 – ПОМОГАЕТ ОТВОДИТЬ ЖИДКОСТЬ

Упражнение "стойка на голове" активизирует лимфатическую систему, помогая отводить излишки жидкости из организма. Это особенно полезно при отеках.

№6 – СПОСОБСТВУЕТ ПИЩЕВАРЕНИЮ

Издание WomanHit сообщает, что стойка на голове стимулирует органы пищеварения. Это может помочь предотвратить проблемы с желудком и кишечником.

№7 – УКРЕПЛЯЕТ ГЛУБОКИЕ ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ

Упражнение "стойка на голове" требует активации и силы в глубоких основных мышцах тела, таких как мышцы кора и спины. Это помогает повысить общую силу и стабильность.