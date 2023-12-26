Врач предупредила об опасности дыхания ртом

Дыхание ртом может приводить к опасным последствиям, предупредила ортодонт Ксения Пушкина. О том, почему этот способ дыхания негативно влияет на здоровье, врач рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — отметила Пушкина.

Врач объяснила, что монооксид азота — это своеобразный фильтр от бактерий и вирусов, который обеспечивает проникновение кислорода во все клетки организма. Кроме того, при выдохе организм теряет много углекислого газа, концентрация которого также важна для достаточного поступления в организм кислорода. Таким образом, при дыхании ртом человек в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом.

Кроме того, дыхание ртом может вызывать изменение прикуса, развитие ночного апноэ, хроническую заложенность носа, провоцировать появление лишнего веса, второго подбородка, сутулости и нарушения концентрации внимания, а также аденоидов, тонзиллитов и пробок в миндалинах, заверила врач.