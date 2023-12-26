Для щитовидки и красивого лица: 7 причин стоять на голове
Узнайте, какую еще пользу приносит упражнение
«Еще на голову встань!» — саркастически говорили нам в детстве, когда мы шалили и бесились. А между прочим, безо всякой иронии, это исключительно полезно для здоровья. Так что — да, еще на голову и встанем. И лучше каждый день с утра и на ночь глядя. И вот почему.
Это поможет вашей коже сиять
Простая физика. Вставая на голову, мы обращаем вспять силу земного притяжения. А значит, кожа тоже повисает в противоположном направлении. Вместе с кровью к голове и лицу поступает максимум свежего кислорода — и мы начинаем сиять.
Это может отсрочить выпадение волос
Волосы могут начать сыпаться при нарушении кровообращения в луковицах. Стойка на голове эту проблему решает по причинам, описанным в предыдущем абзаце. Некоторые йоги даже утверждают, что регулярное стояние в ширшасане возвращает седым волосам их естественный цвет!
Польза для щитовидной железы и гормонов
Стойки на голове могут стимулировать и насыщать кровью гипофиз и гипоталамус. Эти железы жизненно важны для нашего благополучия и считаются главными железами, которые регулируют работу всех остальных желез в организме (щитовидной, шишковидной и надпочечников).
Улучшает настроение
Когда надпочечники начинают работать в оптимальном режиме с помощью стойки на голове, нас посещают более позитивные мысли. Надпочечники отвечают за синтез гормонов в ответ на стресс, и их переутомление может привести к раздражительности, неспособности сосредоточиться, бессоннице, нервозности и даже депрессии.
Помогает отводить жидкость
Когда вы находитесь в перевернутом положении, жидкость, скопившаяся в ногах, оттекает. Эта новость наверняка порадует всех любительниц пощеголять высокими каблуками (и страдающих от отеков и боли в ногах ближе к вечеру). А еще ширшасана помогает уменьшить возникновение и распространенность варикозного расширения вен. Оно обычно возникает из-за неправильной циркуляции крови, вызванной плохо работающими клапанами, и (как мы теперь знаем) стойка на голове — отличный способ улучшить кровообращение. И лимфоток.
Способствует пищеварению
Перевернутые асаны помогают улучшить пищеварительный процесс и увеличить тепло тела. Кишечник стимулируется благодаря обратному действию силы тяжести, а толстая кишка может освободить застоявшуюся кровь. Понятное дело, что сразу после обеда на голову вставать не нужно… Причины объяснять никому же не надо?
Укрепляет глубокие основные мышцы
Чтобы просто встать на голову и удерживать стойку в течение хотя бы половины минуты, тренирующийся должен задействовать косые мышцы, прямую и поперечную мышцы живота. А это значит, в результате мы получим красивый подтянутый живот и сильную спину. Да и мышцы рук станут куда рельефнее.