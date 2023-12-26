Как тренироваться, чтобы избавиться от живота и боков: 5 упражнений от тренера

В данном случае важно подобрать упражнения не для конкретных зон — живота и боков, а те, что вовлекут в работу максимальное количество мышц, рассказал нам Антон Комаревцев, тренер групповых программ World Class RedSide и методолог и методист World Class University. Это нужно для того, чтобы увеличить энергозатраты.

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«Однако все это бесполезно без корректировки питания и изменения привычек», — предупредил эксперт.

Видео дня

Вот наиболее эффективные энергозатратные упражнения с собственным весом тела и без оборудования, которые рекомендует Антон (на видео ниже тренер показывает, как их правильно выполнять):

1. Jumping Jack

Исходное положение: стопы вместе, руки вдоль бедер.

Выполнение: встаньте прыжком в позицию ноги врозь на ширине таза или чуть шире, затем выполните хлопок над головой. Вернитесь в исходное положение. Дыхание свободное.

Опция: выполнение шагом.

Нюансы: в каждом конечном положении необходимо касание ладонью бедра или другой ладони. Следите, чтобы движение выполнялось строго через сторону.

2. Берпи

Исходное положение: стопы на ширине таза.

Выполнение: сделайте присед, поставьте руки на пол, перейдите в упор лежа, выталкивая ноги назад. Затем, подтягивая колени к груди, вернитесь в вертикальное положение. Дыхание свободное.

Опция: выполнять данное движение через шаги.

Нюансы: берпи — инерционное движение, напоминает маятник. Приседая, руки выбрасывайте вперед, затем ставьте ладони на пол, как бы выбивая ноги из под себя. По такой же схеме возвращайтесь в исходное положение.

3. Пловец

Исходное положение: лежа на животе, корпус поднят, руки и ноги вытянуты. Взгляд в пол.

Выполнение: поднимите правую руку одновременно с левой ногой, затем наоборот и т. д. Движение напоминает стиль плавания кроль. Дыхание свободное.

Опция: выполнение только руками или ногами.

Нюансы: во время упражнения сохраняйте вытяжение за руками и ногами, не запрокидывайте голову.

4. Перекаты

Исходное положение: стопы на ширине таза, руки вдоль бедер.

Выполнение: присядьте, плавно перекатом опуститесь на спину, подтягивая колени к груди. Энергично разгибая ноги, перекатом вернитесь в вертикальное положение, выполните прыжок на месте. Дыхание свободное.

Опция: использовать опору на руки в момент переката.

Нюансы: здесь также необходимо поймать инерционность движения, выполнять перекат за счет энергичного разгибания ног. Не стоит перекатываться выше лопаток.

5. Обратная планка со сгибанием бедра

Исходное положение: сидя на коврике, опирайтесь на ладони и стопы. Ладони направлены вперед.

Выполнение: поднимите таз за счет сокращения ягодиц, согните правую ногу в тазобедренном суставе, касаясь стопы или колена противоположной рукой. Повторите с другой стороны. Дыхание свободное.

Опция: выполнять только подъем таза или подъем таза со сгибанием бедра.

Нюансы: избегайте переразгибания в поясничном отделе позвоночника.

Упражнений огромное множество. Главное — это задействовать самые крупные группы мышц, и желательно одновременно, уточнил тренер.