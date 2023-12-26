Гастроэнтеролог назвала самый вредный и самый полезный способ приготовления яиц
Все ли яйца одинаково полезны и как сохранить максимум пользы при их приготовлении? На этот вопрос ответила гастроэнтеролог Александра Разаренова в эфире радио Sputnik. Главный принцип — оставить желток жидким.
«Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то готовьте ее на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде», — объяснила эксперт. Такой способ жарки убережет яйца от агрессивного воздействия высоких температур.
Кроме того, не перебарщивайте с солью и пряностями. В сочетании с щадящей термической обработкой без масла такой способ приготовления принесет максимальную пользу организму. Врач также отметила, что здоровый человек может употреблять до шести яиц в неделю:
«Пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим формам белка в рационе: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам».
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