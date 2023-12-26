Гастроэнтеролог назвала самый вредный и самый полезный способ приготовления яиц

«Можно варить яйца всмятку, в мешочек или делать пашот. Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, что может быть вредно для здоровья. Если вы все-таки предпочитаете яичницу, то готовьте ее на минимальном огне без добавления масла, на антипригарной сковороде», — объяснила эксперт. Такой способ жарки убережет яйца от агрессивного воздействия высоких температур.