Диетолог объяснила, как встретить Новый год без последствий для организма

— Сочетание спиртного и очень жирной пищи имеет высокий риск обострения холецистита и панкреатита. В медицинской статистике даже есть такое понятие, как «новогодний холецистит» или «новогодний панкреатит». Поэтому мы всегда предупреждаем, чтобы количество жирной еды, тех самых жирных майонезных салатов, было поменьше, — сообщила она в интервью «Ридусу».