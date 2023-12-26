Диетолог объяснила, как встретить Новый год без последствий для организма

Диетолог Макиша объяснила, как встретить Новый год без последствий для организма
Чтобы встретить Новый год без печальных последствий для организма, нужно ограничить количество жирной пищи. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
— Сочетание спиртного и очень жирной пищи имеет высокий риск обострения холецистита и панкреатита. В медицинской статистике даже есть такое понятие, как «новогодний холецистит» или «новогодний панкреатит». Поэтому мы всегда предупреждаем, чтобы количество жирной еды, тех самых жирных майонезных салатов, было поменьше, — сообщила она в интервью «Ридусу».
Новогоднюю трапезу медик порекомендовала начинать с овощей. Нарезка или салат позволят создать легкий объем в желудке.
В качестве горячего Макиша посоветовала использовать нежирное мясо — птицу или рыбу.
В праздничную ночь, как и на протяжении всего года, трем группам россиян следует воздержаться от употребления спиртных напитков, чтобы не навредить своему здоровью. Об этом предупредили врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие по программе «Жить здорово!» кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус.