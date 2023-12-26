Способ уберечь кожу от трещин на морозе назвала врач

Под воздействием низких температур кожа становится сухой и теряет эластичность. В результате на ней образуются трещинки, ранки и покраснения. Чтобы избежать негативных последствий, нужно соблюдать несколько важных правил, заявила врач-терапевт Севинч Алиева.

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Специалист отметила, что угрозу для эпидермиса представляет не только холод, но и перепад температур, когда человек часто выходит из теплых помещений на мороз и возвращается обратно. В таких случаях, по словам врача, происходит сбой в адаптации кожи к окружающим условиям, из-за чего возникает шелушение. шелушение.

Для защиты кожи необходимо пользоваться специальными кремами, в которых содержатся компоненты кислот, гидрофиксаторы, пантенол, витамин Е, витамин А, полисахариды и глицерин. При этом важно соблюдать правило – наносить уходовое средство следует за полчаса до прогулки, так как крем должен полностью впитаться.

При длительном пребывании на морозе эксперт посоветовала закрывать половину лица шарфом. Однако здесь важно помнить, что ткань должна быть сухой и чистой. Если на него попадут микробы с рук или от других людей, вместо защиты можно, наоборот, заболеть.

Помимо этого, Алиева рекомендовала поддерживать водный баланс организма. Так как зимой кожа быстро теряет влагу, необходимо чаще пить воду, даже если не хочется, пишет издание «Подмосковье сегодня».