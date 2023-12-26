"Известия": в "Честный знак" добавят данные о сахаре и трансжирах в продуктах

В систему "Честный знак" добавят данные о содержании соли, сахара и трансжиров в продуктах в отношении к суточной норме потребления. Об этом пишут "Известия". С данной инициативой к Роспотребнадзору обратилось общественное движение "Норм мотив". Просканировав QR-код продукта, россияне смогут узнать не только долю соли, сахара и трансжиров на 100 г, но и увидеть цветовую индикацию, где зеленым будет выделено оптимальное отношение к суточной норме, оранжевым - превышающее норму отношение, а красным - существенно превышающее. Целью такой меры называют защиту здоровья населения и снижение числа случаев заболеваний неинфекционными заболеваниями. Отмечается, что маркировку при выборе продуктов учитывают более 60% потребителей. До этого были названы продукты, потребление которых стоит увеличить женщинам.