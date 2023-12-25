Как правильно пить мелатонин и кому он противопоказан

Людям с гипертонией и нарушениями свертываемости крови стоит избегать приема «гормона сна» мелатонина. Кроме того, он может взаимодействовать с многими лекарствами или другими пищевыми добавками, поэтому перед использованием стоит проконсультироваться с врачом, сообщает Health.

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Мелатонин — это гормон, который естественным образом вырабатывается организмом и контролирует цикл сна и бодрствования. Он продается без рецепта в форме таблеток, капсул, жидкости и мармелада.

Не существует стандартной дозы мелатонина, которая считалась бы безопасной. Кроме того, исследования показали, что некоторые добавки мелатонина могут содержать на 83–478% больше мелатонина, чем указано на этикетке. Чаще всего это встречалось в добавках в виде мармелада. Поэтому существует риск передозировки, которая сопровождается нервным возбуждением, головокружением, головной болью, тошнотой, сонливостью. Специфического лечения не существует, доступна только поддерживающая терапия до естественного смягчения симптомов. Также добавки следует хранить в недоступном для детей месте.