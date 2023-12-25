Врач назвала простые способы поддержания иммунитета зимой

Зима — это пора не только Нового года и елочных украшений. В этот период иммунитет человека заметно ослабевает. Восстановить его пытаются самыми разными способами, которые не всегда эффективны.

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О том, как поддержать иммунитет зимой, «Известиям» рассказала Людмила Маховая, аллерголог-иммунолог и детский гастроэнтеролог.

Иммунная система существует для того, чтобы поддерживать здоровое состояние организма круглый год. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Первым делом необходимо вовремя лечить хронические заболевания.

«Комфортный и достаточный сон — это лучший помощник для иммунитета. Чтобы сон был качественным и полноценным, в спальне должно быть темно (в темноте вырабатывается мелатонин — гормон, который способен бороться с усталостью и восстанавливать иммунную систему), а также достаточное количество свежего воздуха», — считает эксперт.

По словам медика, стресс сильно истощает иммунную систему. Чтобы избежать проблем со здоровьем, обязательно отдыхайте. Причем не только от работы, но и от гаджетов. Кроме того, следует одеваться по погоде, отказаться от вредных привычек и не переедать.

«Всегда, вне зависимости от сезона, старайтесь сбалансированно и разнообразно питаться. Предпочтение нужно отдавать сезонным местным фруктам, овощам, свежей рыбе и мясу. Самые важные витамины для иммунитета — это А, В, С, Д, Е, К», — посоветовала врач.

Рацион должен быть полноценным и включать в себя витамины.

Медик предостерегла от экстремального закаливания. Приучать организм к низким температурам следует постепенно, начиная с теплого времени года. Простуду и острые респираторные инфекции не стоит лечить медицинскими препаратами. Куда эффективнее будет остаться дома.