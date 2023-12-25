Как избежать похмелья и не «добить» организм в Новый год

Так повелось, что в новогоднюю ночь многие из нас теряют счёт выпитым бокалам* и съеденным вкусностям. После чего наступает жестокая расплата – самочувствие ухудшается, настроение портится, грандиозные планы приходится сворачивать.

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Бросаться в другую крайность – вовсе не отмечать Новый год – тоже не вариант. Как соблюсти золотую середину и с достоинством выйти из полного гастрономических соблазнов торжества? Что можно предпринять для того, чтобы минимизировать последствия застолья?

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Оказывается, таких способов существует множество. Раскрыть секреты хорошего самочувствия 31 декабря и 1 января нам сегодня вызвались настоящие профессионалы своего дела – нутрициологи, диетологи, терапевты и прочие профильные специалисты.

Олег ПИДГАЙНЫЙ – врач-терапевт, кардиолог, аритмолог, главный врач одного из медицинских центров «блеск»

Самое главное, что я бы посоветовал – это избегать голодания перед праздником. Садиться за новогодний стол сильно голодным – значит рисковать перееданием и в дальнейшем плохим самочувствием.

Вы точно поможете своему организму, если выберете блюда, в которых содержится минимальное количество майонеза и других насыщенных жирами соусов.

Мой личный секрет – принять сорбенты до праздника и в течение вечера пить как можно больше воды. Вода помогает быстрее справиться с веселящим эффектом алкогольных напитков и скорее выводит продукты метаболизма. Это позволит избежать серьёзных последствий 1 января.

Наталья КОНИНА – Health-коуч (специалист по немедикаментозному оздоровлению)

Напитки

Как правило, Новый год не обходится без употребления шампанского и других алкогольсодержащих напитков. И многие люди на следующий день испытывают симптомы отравления. Здесь важно понять, что нет волшебной таблетки, которая подстрахует любые дозы алкоголя. Однако развитие похмелья можно предупредить. А вот облегчить уже наступившее похмелье намного сложнее.

Как сделать так, чтобы 1-го января чувствовать себя хорошо?

Совет №1. Лучше отдать предпочтение какому-то одному напитку и не смешивать его с другими. Очень важно опираться на индивидуальные особенности своего организма.

Совет №2. Не употреблять алкоголь на голодный желудок. Следует обязательно плотно поужинать едой с достаточным количеством жиров, сложных углеводов и клетчатки. В течение вечера также не стоит забывать о закусках.

Совет №3. Не допускать обезвоживания. Если вы подошли к празднику уже в таком состоянии – во-первых, надо восполнить запасы воды в организме заранее (хотя бы за несколько дней), во-вторых, обязательно пить воду во время вечеринки. Сильнейшая головная боль на утро – это зачастую следствие обезвоживания организма. Многие недооценивают совет про воду, однако банальное поддержание водного баланса может избавить вас от многих негативных последствий.

Совет №4. Имеет смысл заранее, ещё днём, проводить старый год малой дозой алкоголя. Это активирует соответствующие ферменты печени, и к моменту основного праздника организм будет эффективнее справляться с детоксикацией. Разумеется, данный способ противопоказан людям со сниженным контролем потребления алкоголя – они рискуют вообще никуда не поехать.

Совет №5. Не выбирать сладкие виды алкоголя и не закусывать большим количеством сладостей. Дело в том, что сахар и алкоголь будут конкурировать за переработку в печени, что приведёт к большему накоплению токсичных продуктов полураспада, быстрому опьянению и последующим симптомам похмелья.

Что же насчёт шампанского, которое является самым популярным напитком на Новый год?

Важно помнить, что пузырьки углекислого газа способствуют более быстрому всасыванию алкоголя. Но соблюдение следующих правил подстрахует ваш организм.

Предварительно плотно поесть и закусывать в течение всего вечера. Выбрать несладкое шампанское хорошего качества (брют). Не закусывать большим количеством сладостей. Поставить рядом с бокалом стакан воды и сопровождать каждый глоток шампанского глотком воды. Добавлять в шампанское кубики льда (дополнительный источник воды).

Также существуют способы поддержать системы детоксикации и печень. Возможен дополнительный прием цинка, витаминов группы В, NAC, сорбентов, магния, янтарной кислоты и т.д. – после консультации с доктором. И, конечно же, важно помнить, что нет ни одного способа, который бы подстраховал вас при употреблении излишних доз алкоголя. Поэтому важно вовремя остановиться.

Еда

Особое внимание стоит уделить рациону питания. Безусловно, в праздник хочется побаловать себя вкусностями, и не обязательно себе в них отказывать. Однако для снижения нагрузки на организм стоит соблюсти следующие моменты.

Обязательно включите в праздничный стол блюда с большим количеством клетчатки (салаты, овощная нарезка). Выкладывайте их в пропорции 1/2 тарелки. Зелень и овощи помогут перевариванию более тяжёлых блюд. Ешьте не торопясь, наслаждаясь вкусом. При закупке продуктов постарайтесь уделить особое внимание качеству и составам. Не покупайте готовые продукты с трансжирами (часто встречаются в сладостях и хлебобулочных изделиях), постарайтесь снизить количество сахара, консервантов, искусственных ароматизаторов, красителей и прочих добавок. Особенно важен этот пункт для детей, у которых после новогодних праздников могут возникать дерматиты, аллергии, снижение иммунитета и т.д. Проконсультируйтесь с доктором по поводу приёма в период праздников комплексных ферментов и горечей, которые помогут перевариванию. Разнообразьте праздник другими удовольствиями: общением с близкими, двигательной активностью (танцы, игры, прогулки).

Дарья ШЕСТЕРНИНА – фармаколог, нутрициолог, директор по развитию компании «Здоровое поколение», официальный дистрибьютор бренда «Первый живой коллаген»

Хочу дать следующие советы для отмечающих Новый год за обильным столом.

Первое. Утром 31 декабря выпейте один стакан псиллиума для улучшения пищеварения (одну столовую ложку развести на 200 мл воды). В течение дня – обильное питьё.

Второе. Избегайте употребления сладкого алкоголя. По возможности обратите внимание на сухие вина.

Третье. После каждого бокала вина выпивайте дополнительно один стакан воды.

Четвертое. Двигайтесь! Отлично подойдут танцы, прогулки на свежем воздухе, катание на горках.

Пятое. Не переедайте. Отдавайте предпочтение овощам, салатам на растительном масле, запечённым в духовке мясным блюдам.

Шестое. Сладкое (десерты) лучше оставьте на утро 1 января.

Елена КОЛОТИЛКИНА – врач превентивной и антивозрастной медицины, диетолог, нутрициолог, преподаватель по лабораторной диагностике в международном институте интегративной нутрициологии МИИН

Грядёт череда корпоративов, новогодние праздники, когда мы будем встречаться с коллегами, родными, близкими, друзьями. И как бы мы ни понимали, что алкоголь вреден, он всё равно присутствует на столах. Давайте разберём, как можно обезопасить себя от его пагубного влияния настолько, насколько это вообще возможно.

Немного фактов про алкоголь. Например, 100 грамм водки убивает 8000 мозговых клеток. Не нужно об этом забывать!

Что вреднее

Самый вредный алкоголь – это пиво. Оно обладает высоким гликемическим индексом и повышает уровень сахара в крови. Поэтому у любителей пенного напитка мы часто видим ожирение в виде пивного животика. Пиво плохо влияет на синтез половых гормонов, снижая уровень тестостерона у мужчин.

При выборе между крепким и слабым алкоголем лучше отдавать предпочтение последнему. Застолье длится долго, тостов звучит много, и дистанцию всего вечера безопаснее преодолевать без крепких напитков.

Если выбирать из вин, то лучше предпочесть сухое вино или сухое игристое – причем в приоритете именно первое. Газы также оказывают на человека негативное воздействие.

На забывайте, что спиртное сильно обезвоживает организм. Поэтому бокал вина чередуйте со стаканом воды.

Относительно безопасная доза алкоголя: 30-50 г крепких напитков, 150-200 мл вина или 10 г чистого спирта на человека. Важно – это разовая доза, которую нельзя суммировать за каждый день трезвости!

Боремся с последствиями

После вечеринки не рекомендую заваливаться спать. Нужно по максимуму постараться вывести алкоголь. Для этого двигайтесь – гуляйте, пойте, танцуйте!

Если похмелье всё-таки наступило, то нужно восстановить электролитный баланс в организме. Вот почему в такие моменты принято пить рассол или минералку. С точки зрения медицины можно выпить регидрон.

Почему все пьянеют по-разному?

Здесь виновата генетика. У нас есть два гена, отвечающих за переработку этанола. Первый способствует переработке этанола в ацетальдегид – промежуточное вещество метаболита алкоголя. Второй отвечает за расщепление этого токсичного ацетальдегида до углекислого газа и воды. То есть самое ядовитое вещество – не сам этанол, а метаболит ацетальдегид.

В итоге получается четыре варианта.

1-й и 2-й гены работают быстро. Оптимальный вариант – человек не пьянеет и не страдает похмельем. 1-й ген работает быстро, 2-й – медленно. Такие люди не успевают опьянеть, но мучаются от сильного отравления. 1-й ген работает медленно, 2-й – быстро. Человек быстро пьянеет от малого количества алкоголя и не испытывает особого похмелья. 1-й и 2-й гены работают медленно. Опьянение будет быстрым, но и похмелье затем настигнет.

Помощь организму

Однако с генетикой можно договориться. Работа этих ферментов зависит от двух веществ – витамина A и цинка. При их заблаговременном употреблении мы поможем организму успешнее перерабатывать алкоголь до ацетальдегида и затем до углекислого газа и воды. Народные аналоги – кусок сливочного масла (витамин A) и горсть семечек (цинк). Кстати, витамин A нельзя употреблять курящим!

Можно помочь и своим детоксикационным системам. На детоксикацию и снижение уровня интоксикации очень хорошо работают янтарная кислота, препарат «Элтацин» (оба – до, во время и после приема алкоголя), глутаргин, витамин B1. Поддержку печени стоит поручить расторопше, экстракту солянки холмовой или экстракту корня лопуха. Не забываем выпить утром щелочную воду – например, «боржоми» или регидрон. Помимо этого, сразу после употребления алкоголя и на следующий день советую выпить сорбенты.

Если ничего не помогает, то следует задуматься о детокс-капельнице. Но, конечно, самое лучшее, что вы можете для себя сделать – это минимизировать количество алкоголя или вовсе его не употреблять.

Альбина НИКИТИНА – гастроэнтеролог, диетолог, Д-доктор, кандидат психологических наук

В ожидании Нового года мы все стремимся сесть за стол, предварительно завершая дела в уходящем году, на которые ещё остались силы. Но поставив себе такую задачу, мы вводим организм в острый стресс, и возможность его компенсации зависит от хронического стресса за весь год.

Вот и родился диагноз, создаваемый каждым для себя – синдром хронической усталости (а также – синдром надпочечниковой недостаточности или синдром профессионального выгорания). Любая боль или спазм являются проявлением данного симптома. Нарушение функции органа, пока ещё даже без соматического проявления, – как раз тот момент, когда уже появляется боль, но пока только при запуске стрессового гормона – адреналина, кортизола.

Итак, как же в новогоднюю ночь и за праздничные выходные ввести себя в ресурс, а не «добить» окончательно? Гиппократ – выдающийся древнегреческий врач и философ, который считается отцом западной медицины, сказал: «Еда должна быть лекарством, а не лекарство – едой». И он был прав на 100%!

Природой в нас заложен защитно-успокоительный рефлекс – работать мышцами нижней челюсти в момент перемалывания пищи в ротовой полости. В это время расслабляется и сокращается желчный пузырь, выбрасывая желчь как продукт работы печени для очищения организма. Физически и эмоционально желчь символизирует переваривание внутреннего гнева, обиды, несогласия с происходящим.

Как помочь себе и своему организму? Сделайте свой новогодний стол по-настоящему праздничным, красивым, весёлым, лечебным. В этом вам помогут продукты, которые требуется тщательно пережёвывать. Подумайте, что именно для вас является таким набором, и составьте собственный индивидуальный список.

Поделюсь своим списком: огурцы – лидеры на моём столе; орешки – очень люблю, но калорий дают слишком много, поэтому с ними аккуратнее; сухарики, чипсы из фруктов и овощей – это моё открытие 2023 года. Но так как все мы разные – экспериментируйте со своими вкусовыми рецепторами. У каждого из нас свой вкус к жизни!