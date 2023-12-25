Шесть напитков, которые быстро избавят от вздутия живота

Вздутие живота представляет собой ощущение стеснения, давления или полноты в желудке. Чаще всего оно через некоторое время проходит само, но у некоторых людей оно бывает связано с особенностями пищеварения или гормональными колебаниями. Вот какие напитки помогут вам получить мгновенное облегчение при этой проблеме.

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Кефир. В его состав входят пробиотики, которые помогают расщеплять пищу, уменьшая газообразование, вздутие живота и дискомфорт в кишечнике. Одно исследование показало, что у людей уменьшилось вздутие после того, как они в течение трёх недель употребляли пробиотические штаммы, содержащиеся в кефире.

Имбирный чай. Этот напиток способствует опорожнению желудка и избавляет от газов.

Зелёный чай. Он богат антиоксидантами и катехинами. Известно, что они уменьшают газообразование в кишечнике после еды и вздутие живота.

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Вода. Питьевая вода способна восстановить баланс бактерий в кишечнике, облегчить дефекацию и устранить причину вздутия живота.

Чайный гриб. Некоторые ингредиенты, содержащиеся в чайном грибе, могут помочь уменьшить вздутие живота.

Золотое молоко. Этот напиток делают из сочетания куркумы, животного или растительного молока, чёрного перца, имбиря и небольшого количества мёда или другого подсластителя. Известно, что куркумин уменьшает вздутие живота и чрезмерное ощущение сытости у тех, кто страдает несварением желудка, а имбирь — популярное средство от вздутия.