Врач развеяла миф о пользе специальных очков для компьютера
Не доказана польза желтого фильтра на линзах специальных очков для работы за компьютером. Так считает врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова
«Если в них комфортно, то пользоваться ими можно, но это не стопроцентная рекомендация и не гарантия того, что они облегчат работу за компьютером при длительной нагрузке», – отметила врач.
По информации Шиловой, лучше всего и эффективнее периодически выполнять упражнения для мышц глаз. Офтальмолог также посоветовала уменьшать голубой спектр в настройках яркости экрана и правильно организовать рабочее пространство, передает «Говорит Москва».