Названы шесть простых упражнений для тренировки памяти

Психолог Ирина Рощина рассказала, как взрослому человеку можно улучшить свою память. По ее словам, ежедневная когнитивная тренировка по 20-30 минут в день может быть решением.

Специалист назвала шесть упражнений для улучшения памяти: технику Фибоначчи, технику Пифагора, ассоциативный метод, устный счет, разгадывание кроссвордов и другие игры со словами. Техника Фибоначчи означает проговаривание про себя числовой последовательности, в котором каждое новое число – это сумма предыдущих. При использовании техники Пифагора последовательно вспоминаются все события, произошедшие за день. Ассоциативный метод подразумевает, что на каждую букву алфавита нужно составить максимальное количество слов.