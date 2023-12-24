Названы шесть простых упражнений для тренировки памяти
Психолог Ирина Рощина рассказала, как взрослому человеку можно улучшить свою память. По ее словам, ежедневная когнитивная тренировка по 20-30 минут в день может быть решением.
Специалист назвала шесть упражнений для улучшения памяти: технику Фибоначчи, технику Пифагора, ассоциативный метод, устный счет, разгадывание кроссвордов и другие игры со словами. Техника Фибоначчи означает проговаривание про себя числовой последовательности, в котором каждое новое число – это сумма предыдущих. При использовании техники Пифагора последовательно вспоминаются все события, произошедшие за день. Ассоциативный метод подразумевает, что на каждую букву алфавита нужно составить максимальное количество слов.
«Память – сложная высшая психическая функция. Эффективность запоминания зависит от комплекса причин: состояния соматического и психического здоровья человека. Большое значение имеет сформированность памяти в детском возрасте, также имеет значение правильный режим дня, сна и питания. Нужно много читать, пересказывать прочитанное, писать рукой, изучать иностранные языки, учить и вспоминать уже выученные стихи», – приводит слова психолога «Газета.Ru».
Ранее российские психологи создали программу для исследования творческого потенциала. Сообщается, что цель команды – дать толчок к исследованию феномена головоломки «девяти точек» и развитию психологической науки в области изучения нестандартных решений.