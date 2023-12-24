Россиянам назвали продукты для укрепления иммунитета

На программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», врач и телеведущий Александр Мясников выделил ключевые продукты, способствующие укреплению иммунитета, пишет «Мослента».

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Мясников подчеркнул важность орехов в рационе для поддержания здоровья организма. Кроме того, для создания устойчивости к сезонным заболеваниям, врач рекомендовал употреблять бобовые, сою, овощи, фрукты, обезжиренные молочные продукты, тыквенные семечки, птицу (курицу, индейку), мясо кролика, морскую рыбу и отвар из шиповника.

Одновременно он отметил, что на иммунитет негативно влияют сладкая газированная вода, фастфуд, чипсы и так называемые «белые» продукты, к которым относится белый рис, а также макароны.

Эти рекомендации направлены на поддержание здоровья и укрепление иммунитета, сделав организм более устойчивым к заболеваниям.