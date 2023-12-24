Почему шампанское больше другого спиртного приводит к алкоголизму

Врач-психиатр Руслан Исаев предупредил об опасности пристрастия к шампанскому, а затем и к более крепким алкогольным напиткам в результате празднования Нового года.

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По словам эксперта, дело в созданном «новогоднем» образе шампанского как возвышенного, статусного напитка, который безопасен для здоровья. Но шампанские и игристые вина, якобы безопасные для организма, на самом деле могут вызвать алкогольную зависимость. Врач сразу развеял миф, что зависимость могут спровоцировать пузырьки, как бы странно это ни звучало.

По словам Исаева, дело в общем объёме этанола, к которому во время праздничных застолий человек может пристраститься, а потом вывести себя из этого состояния может быть очень сложно.

Врач призвал обращаться за психологической и медицинской помощью при первых признаках зависимости.