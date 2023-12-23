Как правильно принимать душ – объяснила дерматолог

Многие люди начинают и заканчивают день принятием душа. Однако эксперты считают, что это надо уметь делать правильно.

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Дерматолог Алия Ахмед провела исследование на тему того, как правильно надо принимать душ. Об этом сообщило издание Mirror.

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В эксперименте приняли участие 2 000 взрослых. Выяснилось, что 56% предпочитают принимать горячий душ. А 70% признались, что любят включать отопление зимой, когда возвращаются домой после прогулки по холодной улице. Однако это может нанести ущерб здоровью.

«Использование горячей воды вызывает расширение кровеносных сосудов, поскольку кожа хочет остыть, что способствует воспалению и зуду», – пояснила эксперт.

Опрос показал, что в среднем люди принимают душ долее десяти минут, когда оптимальным периодом для этой процедуры считаются пять минут.

«Чем короче душ, тем лучше, так как кожа “платит” за удовольствие от принятия душа более продолжительное время, особенно в районах с жесткой водой. Я рекомендую, где это возможно, пять минут. Повторяющееся воздействие жесткой воды может привести к образованию отложений на коже, что может привести к сухости и раздражению из-за дисфункции кожного барьера», – рассказала медик.

Дерматолог считает, что нет необходимости мыться дважды во время принятия душа. Во-первых, для того, чтобы стать чище, достаточно сделать это один раз. Во-вторых, частое мытье сушит кожу. Чтобы избежать этого, достаточно воспользоваться увлажающим гелем для душа, добавив его под струю холодной воды.

10 правил правильного приема душа Мойте тело руками.

Всегда мойте уши, ноги и пальцы ног.

Старайтесь принимать душ один раз в день.

Не мойтесь очень горячей водой.

Тщательно смывайте гели, шампуни, скрабы, мази и так далее.

Не заставляйте себя принимать ледяной душ.

Не мойте кожу два раза, если у вас есть хороший увлажняющий гель.

Объем используемого геля не должен превышать размер монеты.

После душа умойте лицо в раковине под теплой водой.

Отдавайте предпочтение мазям и гелям с кремами, которые питают, а не сушат вашу кожу.