Недостаток сна — безмолвный «убийца» радости и счастья: исследование

Недостаток сна может быть более пагубным, чем вы думаете. Новаторский обзор исследований ученых из Университета штата Монтана раскрывает темную сторону недостатка сна. Используя данные за 50 лет с участием 5 175 человек, раскрылась тревожная истина: даже кратковременная потеря сна может разрушительно сказаться на вашем эмоциональном состоянии.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Psychological Bulletin, указывают на устойчивую связь между недостатком сна и резким снижением уровня положительных эмоций.

Ведущий автор исследования Кара Палмер предупреждает, что если ложиться спать на час или два позже, чем обычно, или терять несколько часов сна, это может вызвать повышенную тревожность и снижение общего уровня счастья. Поскольку более 30 процентов взрослых и 90 процентов подростков не высыпаются, последствия для общества колоссальны.

Исследование подчеркивает острую необходимость в том, чтобы работники различных отраслей, особенно те, кто подвержен потере сна, например, спасатели и пилоты, уделяли приоритетное внимание сну.