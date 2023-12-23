Диетолог Соломатина назвала пять групп продуктов, которые вредят мозгу

Чтобы не нарушать работу мозга, необходимо не только питаться полезными продуктами, но и исключить те, которые считаются для него вредителями.

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О том, какая еда негативно влияет на мозговую деятельность, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Опасно для мозга

Алкоголь

По словам специалиста, самый главный враг для мозга — это алкоголь, потому что он запускает необратимые процессы в организме.

«Распространенное заблуждение, что после большого количества алкоголя организм утром восстановится полностью. Это не так. Под воздействием спиртного часть клеток головного мозга погибает безвозвратно. Поэтому можно сказать, что человек лишается части головного мозга», — предупредила Соломатина.

Сладости

Сладкие продукты провоцируют повышение уровня сахара в крови, а это всегда влечет за собой разрушение сосудов, рассказала врач.

«Как следствие, ухудшается кровоснабжение, начинает вырабатываться плохой холестерин, страдают клетки печени. В дальнейшем эти проблемы приводят к повреждению сосудов мозга. Его клетки начинают испытывать голод, и работа снижается», — пояснила диетолог.

Трансжиры и фастфуд

Ненасыщенные жиры, по мнению Соломатиной, нарушают проницаемость клеток мозга, что ускоряет процесс старения, вызывает воспаление и окислительный стресс. Отсюда возникают такие недуги, как слабоумие или болезнь Альцгеймера.

«Многие люди сейчас страдают синдромом китайского ресторана. Они питаются в точках общепита фастфудом и продуктами с добавками. Злоупотребление такой пищей приводит к головокружениям и невозможности концентрировать внимание», — сообщила Соломатина.

Продукты с высоким гликемическим индексом

Такая еда, как рассказала специалист, способствует быстрому повышению сахара в крови и такому же стремительному снижению, поэтому у человека возникают головокружения и спутанность сознания.

Подсолнечное масло

«В составе этого продукта большое количество омега-6 жирных кислот, они полезны только в небольших количествах. Если заменять омегу-3 на полиненасыщенные жиры, это может спровоцировать нарушение функций головного мозга», — заверила Соломатина.

Как минимизировать вред