Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья

"Также рецепторы на губах реагируют при прикосновении, мозг подает сигнал в эндокринные органы, и в кровь попадают гормоны счастья и удовольствия — окситоцин, дофамин и эндорфин. К тому же поцелуи заставляют сердце биться и гонять кровь по мелким сосудам быстрее, что полезно для здоровья", - Валентина Генейко, стоматолог.