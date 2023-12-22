Названы четыре вредных угощения с рождественских ярмарок

На рождественских ярмарках продают всевозможные сладости и ароматные блюда. Однако некоторые десерты могут быть опасны для организма и покупать их не стоит, сообщил хирург Александр Умнов.

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Среди нежелательных к покупке деликатесов врач назвал печеные яблоки с карамелью. Начинка во фрукте очень калорийна и может привести к набору веса при ежедневном употреблении.

Кроме того, Умнов не советует десерт аллергикам и людям с заболеваниями ЖКТ. Яблоки могут повышать выработку соляной кислоты в желудке, что приведет к обострению гастрита и язвы.

Пряный имбирный латте не рекомендован к употреблению из-за большого количества сахара в сиропе. Также в напитке часто содержится ароматизатор с сорбатом калия, который может навредить микрофлоре кишечника.

Всеми любимые булочки с корицей тоже не принесут пользы организму. В десерте содержится большое количество быстрых углеводов, при которых чувство голода быстро возвращается.

«Происходит резкий скачок глюкозы в крови, что может впоследствии привести к развитию сахарного диабета. Выпечка может содержать трансжиры, которые откладываются внутри сосудов в виде атеросклеротических бляшек, что повышает риск развития инфарктов, инсультов, тромбозов брыжеечных артерий», – говорит эксперт.