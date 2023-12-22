Гинеколог дала совет, как улучшить настроение во время менопаузы

Чтобы улучшить настроение во время менопаузы, следует включить в рацион бобовые и орехи, посоветовала врач-гинеколог Екатерина Варламова. В беседе с РИАМО специалист подчеркнула, что также нормализовать гормональный фон помогут брокколи, яблоки, вишня, семечки подсолнечника и тыквы.

Как уточнила специалист, во время менопаузы важно заниматься физическими нагрузками. Так, даже простая прогулка на свежем воздухе улучшит настроение, работу сосудов и уменьшит ощущение приливов. Варламова отметила, что наступления менопаузы нельзя избежать, но можно облегчить симптомы. Время ее начала зависит от многих факторов, в том числе от генетики, вирусных и инфекционных заболеваний, стрессов и психологических и физических нагрузок.