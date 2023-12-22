104-летняя женщина поделилась секретами долгой жизни

Американка, которая отпраздновала 104-й день рождения, поделилась секретом долгой жизни. Об этом пишет WYFF News 4.

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Лула Харрис их Калхун-Фоллс, США, отметила день рождения 13 декабря, а в выходные повеселилась на семейной вечеринке в свою честь. В ходе празднества Харрис назвала секретом долголетия уважение к людям и решимость не позволить трудностям взять над тобой верх.