Врач рассказал о лучших и безопасных позах для сна

Кутушов советует вставать и ложиться в одно и то же время, причем даже в выходные, чтобы всегда высыпаться. Мелатонин начинает вырабатываться с 21–22 часов, поэтому желательно засыпать именно в эти часы. В спальне должно быть темно, проветрено и тихо. Перед сном желательно не есть, не употреблять кофе, спиртное и не курить, передает «Мослента».