Эти привычки в еде помогут избавиться от жира на животе

Убрать жир в области живота может быть очень непросто, а с возрастом ситуация только ухудшается. Диетологи рассказали, какие пищевые привычки в этом случае вам помогут.

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Ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой. В день при этом рекомендуется потреблять 18 38 г клетчатки. Ешьте для этого цельнозерновые, бобовые, фрукты и овощи. Известно, что клетчатка хорошо насыщает, поэтому благодаря ей вы в целом будете есть меньше.

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Увеличьте потребление белка. Он нужен для сохранения и наращивания мышечной массы. Это же, в свою очередь, улучшает обмен веществ и облегчает избавление от жира. Как и клетчатка, белок отлично насыщает.

Ешьте больше полезных жиров. Их вы получите из авокадо, орехов, семян и оливкового масла. Всё потому, что полезные жиры дают чувство сытости. Также они стабилизируют уровень сахара в крови, предотвращая всплески инсулина, которые могут способствовать накоплению жира вокруг живота.

Ограничьте потребление ультраобработанных продуктов. В этих продуктах очень много натрия, сахара, вредных жиров. Кроме того, они не насыщают и не содержат питательных веществ.

Придерживайтесь сбалансированной диеты. Такая диета должна состоять из фруктов, овощей, нежирных белков, цельнозерновых продуктов и полезных жиров. Благодаря ей вы сможете поддерживать мышечную массу, что позволит ускорить метаболизм и сжигать больше калорий. И самое главное — сбалансированный рацион помогает сделать уровень сахара в крови стабильным. Это сведёт к минимуму выбросы инсулина и вероятность образования жира на животе.

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Практикуйте контроль порций. С возрастом обмен веществ замедляется. Поэтому важно есть всё небольшими порциями.

Избегайте слишком большого количества сахара. Исследования неизменно показывают, что избыток сахара приводит к образованию нежелательного жира. Особенно это касается жира, который накапливается в области живота.

Отслеживайте калории. Но только в случае, если вам это подходит. Многие люди недооценивают, сколько они на самом деле едят.

Перейдите на цельнозерновые продукты. В них много клетчатки и белка.

Получайте большую часть калорий до ужина. Организм легче переваривает пищу в начале дня.

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