Назван продукт, помогающий больше двигаться при болезни легких

Около 400 миллионов человек в мире страдают от хронической обструктивный болезни легких или ХОБЛ. При этом заболевании люди жалуются на хронический бронхит и эмфизему. Из-за проблем с дыханием им труднее передвигаться на дальние расстояния. Однако медики нашли способ помочь больным ХОБЛ.

© Unsplash.com

О том, какой продукт помогает больным ХОБЛ больше двигаться, сообщил портал MedAboutMe.

Ученые из Имперского колледжа Лондона провели исследование. В течение трех месяцев они давали пациентам с ХОБЛ свекольный сок, иногда заменяя его на плацебо с таким же вкусом, но без нитратов. Они, как известно, повышают уровень оксида азота, расслабляя кровеносные сосуды. А еще с ними растет работоспособность мышц, которым теперь надо меньше кислорода для полноценного функционирования.

Результаты эксперимента показали, что при приеме настоящего свекольного сока у больных ХОБЛ снижалось повышенное артериальное давление и улучшались показатели ходьбы. Кроме того, доказано, что свекольный сок в качестве нитратов может использоваться спортсменами для улучшения их результатов.