Сомнолог Кудинов: легкость утреннего пробуждения зависит от фазы сна

Ученые выяснили, что пробуждение из-за резкого звука будильника вредно для здоровья и может вызвать широкий спектр сердечно-сосудистых нарушений. Однако просыпаться по утрам в хорошем настроении возможно, убежден сомнологов Павел Кудинов. Главный секрет заключается в том, чтобы подстроить правильную для пробуждения фазу сна, заявил он в интервью Общественной Службе Новостей. "Любопытная вещь: по будильнику просыпаются все, а вот инфаркты и инсульты возникают далеко не у каждого", — отметил Кудинов. Легкость пробуждения, по его словам, зависит от фаз сна. Так, при глубоких фазах вырваться из сна под звук будильника сложно, сопровождается это ощущением "разбитости". А вот выход из стадии быстрого сна проходит легко и приятно. Подстроить организм к такому пробуждению возможно – для этого нужно просыпаться в одно и то же время. В этом случае организм подстроится к графику, а вечером мозг сам "подскажет" оптимальное время отхода ко сну, отмечает сомнолог. "Сигнал будильника раз от раза будет "попадать" в одну и ту же стадию сна, из которой легче всего просыпаться, - объяснил он. - Но вот если вы будете идти в постель то в 11 вечера, то в 2 часа ночи, а вставать с нее всегда ровно в 7 утра, будильник может вырвать вас из глубокой фазы сна, что будет иметь негативные последствия для здоровья". Напомним, шведские ученые выяснили, что переводить будильник и откладывать утреннее пробуждение может быть полезно для здоровья. Согласно результатам их исследования, дремота в течение получаса после выхода из сна повышает мыслительные способности.