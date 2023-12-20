Самый популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года

Самый популярный техноблогер с канала Marques Brownlee в новом ролике назвал лучшие смартфоны 2023 года. Его фаворитом стал Google Pixel 8, который Браули назвал идеальным практически во всех аспектах.

Устройством с самой качественной камерой и лучшим временем автономности был признан iPhone 15 Pro. Гаджет себя отлично показывает как при съёмке видео, так и при создании фото. Что касается сегмента складных смартфонов, то здесь безоговорочным победителем блогер назвал OnePlus Open.