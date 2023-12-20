Самый популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года
Самый популярный техноблогер с канала Marques Brownlee в новом ролике назвал лучшие смартфоны 2023 года. Его фаворитом стал Google Pixel 8, который Браули назвал идеальным практически во всех аспектах.
Видео доступно на YouTube-канале Marques Brownlee. Права на видео принадлежат Marques Brownlee.
Устройством с самой качественной камерой и лучшим временем автономности был признан iPhone 15 Pro. Гаджет себя отлично показывает как при съёмке видео, так и при создании фото. Что касается сегмента складных смартфонов, то здесь безоговорочным победителем блогер назвал OnePlus Open.
Наилучшим большим девайсом оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (дисплей 6,8 дюймов). Также Брауни назвал лучший маленький смартфон — им стал Asus Zenfone 10 с размером дисплея 5,8 дюймов.