Трихолог рассказала, почему опасно сушить волосы вниз головой

Трихолог Курская рассказала, почему опасно сушить волосы вниз головой
Трихолог Анастасия Курская в беседе с изданием Life рассказала, почему нельзя сушить волосы вниз головой.
По словам эксперта, такая практика может привести к ломкости и сечению волос. Кроме того, сушка волос вниз головой может спровоцировать раздражение, появление перхоти и ухудшение состояния волосяного фолликула.
Медик также отметила, что люди с проблемной кожей головы –например, с себорейным дерматитом или псориазом – рискуют столкнуться с усилением симптомов.
Специалист посоветовала после мытья обернуть волосы полотенцем и промокнуть их. Когда волосы подсохнут, их нужно расчесать при помощи деревянного гребня с закругленными зубцами. Только после этого можно использовать фен на минимальной температуре с термозащитой.
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