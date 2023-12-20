Трихолог рассказала, почему опасно сушить волосы вниз головой

Трихолог Анастасия Курская в беседе с изданием Life рассказала, почему нельзя сушить волосы вниз головой.

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По словам эксперта, такая практика может привести к ломкости и сечению волос. Кроме того, сушка волос вниз головой может спровоцировать раздражение, появление перхоти и ухудшение состояния волосяного фолликула.

Медик также отметила, что люди с проблемной кожей головы –например, с себорейным дерматитом или псориазом – рискуют столкнуться с усилением симптомов.

Специалист посоветовала после мытья обернуть волосы полотенцем и промокнуть их. Когда волосы подсохнут, их нужно расчесать при помощи деревянного гребня с закругленными зубцами. Только после этого можно использовать фен на минимальной температуре с термозащитой.