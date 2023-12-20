Фитнес для бодрого утра: делаем упражнения с гантелями и без

Утренняя зарядка снимает зажимы в теле, наполняет энергией, улучшает физическую форму. Каждый день трать на фитнес и упражнения хотя бы 15 минут, а вкусные блюда на Новый год будут наградой за старания.

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Круговая тренировка для верхней части тела – это разумный выбор при минимальных усилиях. Приготовь легкие гантели от одного до двух килограммов и улыбнись этому дню.

Упражнение №1

Для начала ускорим пульс без инвентаря. Выполняй бег на месте с захлестом голени назад. Достаточно пары минут, чтобы дать организму проснуться и настроиться на фитнес.

Упражнение №2

Держи ноги вместе, руки на поясе и начинай наклоны – вперед, назад, влево и вправо. Если хорошо почувствуешь мышцы талии – все не зря.

Упражнение №3

Спина ровная, ноги на ширине плеч, руки с гантелями направь вдоль туловища, развернув ладонями вперед. Медленно сгибай обе руки в локтях и снова вытягивай вдоль тела, не отпуская гантелей. Повторяй 15-20 раз, разрабатывая бицепс во время фитнеса.

Упражнение №4

Встань прямо, ноги на ширине плеч, возьми гантели и вытяни перед собой. Далее одновременно разводи руки в стороны, сохраняя спину прямой и не сгибая коленей. Затем возвращайся в исходное положение. Повторяй элементы упражнения 10-15 раз.

Упражнение №5

Прими упор лежа и сделай планку, удерживая гантели в руках и опираясь на них. Не меняя положения бедер, направь правую руку к поясу, сгибая ее в локте. Снова вставай в планку, выполняй аналогичный порядок действий с левой стороной тела и продолжай чередовать руки.