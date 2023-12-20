Зимой количество витаминов и полезных веществ сокращается из-за нехватки свежих фруктов и солнца. В этот период ваши зубы особенно уязвимы. Однако врачи знают, как улучшить их состояние даже в холодное и темное время года.

О том, какие продукты помогут поддержать состояние зубов зимой, «Рамблер» выяснил у главного врача и соучредителя стоматологической клиники «Город Улыбок» Виктории Шатаевой.

Для поддержания здоровья зубов питаться правильно и разнообразно следует в любое время года. Однако есть среди продуктов такие, что лучше других помогают поддержанию здоровья зубов и десен.

Орехи

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В орехах содержится высокий уровень кальция и других химических соединений, способствующих улучшению здоровья зубов. Кешью в свою очередь обладает веществами, которые уничтожают бактерию, разрушающую зубную эмаль.

«Орехи обладают высокой питательной ценностью и являются настоящим кладезем незаменимых для организма аминокислот, витаминов группы A, B, K, D и P, а также таких микроэлементов, как калий, кальций, магний и фтор, необходимых для укрепления зубной эмали и предотвращения развития кариеса», — пояснила эксперт.

В то же время эксперт не рекомендует очищать орехи от скорлупы зубами, потому как это уничтожает эмаль. Если вы носите брэкеты, то перед поеданием орехов проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, перед тем как употребить орехи в пищу, их лучше всего прожарить.

Молочные продукты

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Молочные продукты богаты кальцием и витаминами A, B и D. Однако есть один молочный продукт, который особенно эффективен для поддержания зубов в здоровом состоянии.

«Самым лучшим продуктом для здоровья полости рта считается сыр, который обладает выраженными противокариесогенными свойствами — то есть подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Рекомендуется употреблять сыр без хлеба после основного приема пищи или в качестве перекуса», — пояснила врач.

Для избежания окрашивания зубов после чая или кофе медик рекомендует разбавлять эти напитки молоком. Известно, что оно предотвращает потемнение зубной эмали.

Сельдерей

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Сельдерей состоит из множества полезных веществ, так необходимых человеку: витаминами A, B, B2 (рибофлавин), C и K, а также кальцием, магнием, фосфором, калием и натрием. За это его очен любят диетующиеся. Однако мало кто знает о том, какой эффект это растение оказывает на здоровье зубов.

«При пережевывании стебли сельдерея за счет волокнистой структуры способствуют механическому удалению зубного налета», — пояснила медик.

Также важно учитывать, что на переваривание сельдерея организм затрачивает больше калорий, нежели содержится в самом овоще. За это его очень любят худеющие.

Листовая зелень

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Листовая зелень богата необходимыми человеческому организму веществами. В их числе А, В1, В2, В5, В6, В9, C и PP, а также калий, кальций, магний, селен, медь, марганец и железо. Кроме того, такая еда оказывает благоприятный эффект на состояние полости рта, зубов и десен.

«Регулярное употребление зелени способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, а значит служит профилактикой кровоточивости десен. Благодаря антибактериальным свойствам листовые овощи эффективно устраняют запах изо рта и дезодорируют ротовую полость — всего две-три веточки петрушки или укропа, и свежее дыхание вам обеспечено», — заверила Виктория Шатаева.

Морковь

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Морковь входит в состав многих блюд: как диетических, так и нет. Но мало кто знает, что этот продукт особенно эффективен в борьбе за здоровые зубы.

«Для профилактики кариеса рекомендуется включить в рацион свежую морковь — ее необходимо употреблять в сыром виде, нарезанную кусочками. При пережевывании морковь не только хорошо очищает зубы, но и оказывает физическую нагрузку на зубочелюстной аппарат, улучшая кровообращение», — объяснила врач.

Если вы решили добавить морковь в салат, важно помнить, что она содержит жирорастворимый витамин А. Для лучшего его усвоения организмом заправьте блюдо растительным маслом или сметаной.

Чтобы приучить ребенка к овощам, не принуждайте его к поеданию моркови. Вместо этого нарежьте несколько корнеплодов брусочками и поставьте на стол. Дети их едят не хуже конфет.

Яйца

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Не менее полезны на пути к красивой улыбке куриные яйца.

«Яйца — источник белка и лецитина, которые поддерживают здоровье десен и способствуют восстановлению мягких тканей. Кроме того, яичный желток содержит в себе витамины А, E, B и D, а также фосфор и калий, которые укрепляют слизистую оболочку полости рта и предотвращают развитие зубного камня и кариеса», — рассказала эксперт.

Вода

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Виктория Шатаева рекомендует чаще пить обычную воду, а вот газированные напитки, а также соки, чай и кофе лучше употреблять реже. Первые, например, являются благотворной средой для патологических микроорганизмов, чьи продукты жизнедеятельности разрушают зубную эмаль.

«Соблюдение питьевого режима крайне важно как для поддержания нормальной работы всех систем нашего организма, так и для сохранения здоровья полости рта. Все потому, что слюна, которая защищает зубы от воздействия патогенных микроорганизмов, на 90% состоит из воды. Поэтому, если человек употребляет недостаточное количество воды, выработка слюны нарушается, и зубы становятся более уязвимыми для кариеса», — рассказала врач.

Кроме того, вода помогает лучше вычищать полость рта от остатков пищи и бактерий.