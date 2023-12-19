Нутрициолог призвала не отказываться от пиццы ради похудения

Не стоит отказываться от пиццы и другой вредной еды ради похудения, если такая пища иногда появляется в рационе, призвала нутрициолог Анастасия Петручишина.

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В разговоре с «МК в Чите» специалист подчеркнула, что единоразовый профицит калорий никак не навредит фигуре. Жир начинает накапливаться только в том случае, если постоянно не следить за своим питанием.

Распространенное заблуждение: если вечером поесть пиццу, наутро весы покажут плюс несколько килограмм. <...> От единоразового превышения суточной нормы калорий ничего страшного не случится. Жир начнет накапливаться, только если вы длительное время будете находиться в профиците по калориям, — пояснила нутрициолог.

Нутрциолог посоветовала спрашивать себя, зачем человек ест ту или иную еду. Питание должно быть не только функциональным, но и приносить удовольствие. В связи с этим лучше организовать свой рацион так, чтобы в нем оставалось место для вкусных, но вредных продуктов, которые нравятся. Петручишина рекомендует отводить на сладости и фастфуд 20% от общего рациона.