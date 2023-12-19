Нутрициолог назвала способы похудения без отказа от сладкого

Человек сможет похудеть и при этом употреблять сладости, но для этого необходимо соблюдать ряд правил. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на психолога и нутрициолога Катерину Кузину.

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Так, по словам эксперта, нужно рационально подойти к вопросу потребления сладостей. Как она утверждает, полный отказ от сладкого может привести к стрессу и недоеданию, что усугубит ситуацию. В связи с этим Кузина советует выделить в рационе 150–300 калорий в день на сладости и умеренно потреблять сладкое.

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Также специалист порекомендовала отдавать предпочтение здоровым аналогам сладостей, например, фруктам, сухофруктам, йогуртам с небольшим содержанием жира или темному шоколаду. Эти продукты помогут утолить сахарный голод.

При этом психолог отметила, что десерты можно готовить самостоятельно в домашних условиях. Благодаря этому, по ее словам, человек сможет отслеживать добавляемые во время готовки ингредиенты и при необходимости заменять один продукт другим. Например, вместо сахара включать в рецепт мед.

Кроме того, Кузина напомнила о необходимости заниматься различными видами активностей, после которых желание съесть сладкое исчезнет. Как она утверждает, утренняя пробежка, сеанс йоги или кардионагрузки помогают в общем улучшить самочувствие и сдерживают человека от излишнего употребления сладкого.

С точки зрения психологии эксперт также призвала обратить внимание на такой аспект, как понимание собственных желаний в похудении. По ее словам, обсуждение с психологом плана по снижению веса поможет разрешить внутренние конфликты и избавить от тяги к сладкому.

Напоследок нутрициолог порекомендовала еще один действенный способ в похудении. Как она утверждает, необходимо попробовать отказаться от употребления сладкого, например, на две-три недели. Если у человека хорошо развита сила воли, тогда он сможет удержаться и не сорваться при виде десерта.