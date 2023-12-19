Врач-стоматолог Вероника Мелехова перечислила случаи, при которых необходимо менять коронку, ее слова цитирует aif.ru.

По словам специалиста, коронки выручают в большинстве случаев, когда собственный зуб разрушается. С помощью такого рода импланта можно восстановить форму зуба, его функции, и защитить от кариеса. Срок гарантии коронки около пяти лет, однако срок эксплуатации гораздо дольше – в некоторых случаях до 20 лет и более.

Есть ситуации, при которых коронка требует замены. Например, имлант точно придется поменять или переустановить, если он начал шататься. В таком случае пропадает герметичность, а, значит, доступ бактериям открыт, что может стать причиной развития кариеса.

Также коронку придется снять, если удаление нервов и лечение каналов зуба перед ее установкой было проведено некачественно. После повторного лечения можно будет использовать ту же коронку или же придется сделать новую, если предыдущая перестанет герметично прилегать и выполнять свои основные функции.