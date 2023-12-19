Врач назвала необходимый на столе продукт - защитит от рака и воспаления

Врач Янг назвала необходимый на столе продукт - защитит от рака и воспаления
Врач-эндокринолог Екатерина Янг объяснила, какой продукт "должен быть на столе ежедневно". По словам специалиста, обеспечить организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой может обычная и многим доступная капуста. Причем, полезны все ее виды. Это и обычная белокочанная капуста, и брюссельская, и пекинская, и брокколи.
Специалист отметила и особую пользу таких продуктов для печени.
"Помогают избежать застоя желчи и многих неприятных симптомов, которые появляются, когда она перегружена", - написала врач в своем Telegram-канале.
Напомнила Екатерина Янг и о том, что в капусте содержится сульфорафан. Он способствует детоксикации патологических метаболитов эстрогенов, чем объясняется его эффективность против различных видов рака.
"А также он способствует снижению хронического воспаления", - подчеркнула эндокринолог.
Особый разговор - квашеная капуста. Такое блюдо отличает от других закусок и гарниров большое количество пробиотических бактерий в составе. Все это способствует здоровому пищеварению.
"Заправляйте ее растительным маслом для усвоения жирорастворимого витамина К2, который она содержит в большом количестве", - посоветовала Екатерина Янг.
Включая в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты, человек предотвращает многие болезни, в том числе онкологические, ранее подтвердила доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Зухра Павлова. Она уточнила - не стоит заменять квашеные продукты маринованными, так как последние целебными свойствами не обладают.