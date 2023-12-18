Что случится со здоровьем, если вообще отказаться от секса

Одно научное исследование показало, что отсутствие секса характерно для более чем ¼ пар. И причины этого — самые разные. Но насколько это вредно для здоровья?

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Воздержание от секса может иметь самые разные последствия. В том числе эмоциональные и физические. Например, изменение уровня гормонов. Регулярная половая жизнь повышает уровень окситоцина и эндорфинов, которые избавляют от стресса. Получается, что при отсутствии секса у человека может вырабатываться меньше этих гормонов радости.

Исследования также показывают, что регулярный секс помогает при тревоге, депрессии, защищает от развития болезней сердца. Частая эякуляция положительно влияет на здоровье простаты у мужчин. Если говорить о женщинах, то секс у них укрепляет мышцы тазового дна и предотвращает недержание в дальнейшем.

Если у женщины после менопаузы не будет регулярного секса, то её влагалище может стать плотнее, а его ткани — тоньше. В результате повысится риск получить травмы, разрывы, кровотечения во время полового акта.

Полезны регулярные занятия любовью и для иммунитета. В ходе одного исследования обнаружилось, что студенты, у которых был регулярный секс 1 2 раза в неделю, имели больше иммуноглобулина А, то есть укрепляющих иммунную систему антител.

Но отсутствие регулярной половой жизни не так страшно, как кажется. В любом случае это не приводит к проблемам с физическим здоровьем.