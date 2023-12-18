Daily Mail: эффективность физических упражнений для похудения преувеличена

Британский диетолог и автор книг по здоровому питанию Майкл Мосли рассказал, что физические упражнения без диеты не помогут похудеть. Кроме того, чрезмерная увлеченность тренировками провоцирует повышение аппетита. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист по питанию объяснил, что похудение происходит при дефиците калорийности. Это значит, что в сутки человек должен расходовать больше калорий, чем потребляет с пищей. Несмотря на то, что посещение спортзала может быть эффективным способом увеличить расход калорий, немногие люди имеют представление о том, сколько они употребили и потратили. Кроме того, слишком большое количество тренировок увеличивает аппетит, что приводит к перееданию и поступлению чрезмерного количества калорий.