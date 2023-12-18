Гастроэнтеролог назвала продукты, в которых больше всего кальция

Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории Екатерина Кашух рассказала, сколько кальция нужно для поддержания здоровья и при помощи каких продуктов можно восполнить дефицит этого элемента.

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Эксперт отметила, что дефицит кальция увеличивает риск остеопороза — заболевания, при котором кости теряют плотность, становятся хрупкими и могут ломаться даже от незначительной нагрузки. Кроме того, кальций необходим для нормальной работы нервной системы и сердца.

Суточная потребность взрослого организма в этом макроэлементе — 1 000 мг. Главный источник кальция для человека — пища. Например, он есть в твороге — в 100 г содержится примерно 120 мг. Также много кальция в молоке, сырах, кисломолочных продуктах. Элемент присутствует и в составе орехов, бобовых, овощей, зелени.

Если восполнить дефицит с помощью продуктов, богатых кальцием, не получается, врач может назначить биодобавки или даже лекарственные препараты кальция. Узнать уровень этого элемента можно при помощи лабораторных анализов, передает Pravda.ru.