Ортопед развеял миф о пользе творога на завтрак

Врач травматолог-ортопед Геннадий Данильченко развеял популярный миф, согласно которому для лучшего усвоения кальция творог нужно есть по утрам.

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Врач напомнил, что кальциевый обмен запускается только в ночное время, поэтому творог, который был съеден утром, никакого эффекта не принесет.

Поэтому кальциевые препараты принимают в послеобеденное время и вечером, рассказал врач.

Данильченко напомнил, что кальций необходим для здоровых костей и зубов, мышечной функции, сердечно-сосудистой и нервной системы, а также нормальной свертываемости крови.