Диетологи дали советы по похудению перед Новым годом

Предновогоднее время часто становится трудным вызовом для тех, кто хочет влезть в свои лучшие наряды на главный зимний праздник. Диетолог Татьяна Залетова рассказала, что ни в коем случае нельзя резко перестать есть, и дала советы как приблизить свою форму к идеалу.

Она посоветовала не обременять организм воздержанием от пищи перед праздниками, а обратить внимание на уровень потребления жидкости. Один из способов похудеть к Новому году, по мнению диетолога, исключить соленые продукты из рациона. Важно также увеличить потребление воды, чтобы организм быстрее освободился от токсинов и лишней жидкости.

Врач уточнила, что резкое ограничение в еде перед любым праздником с последующим избытком потребления жирной и калорийной пищей за новогодним столом может серьезно сказаться на здоровье.

Другой диетолог Татьяна Мещерякова тоже высказалась против резких похудений перед Новым Годом. Она посоветовала избегать простых углеводов (хлеба, сладостей, десертов и изделий из муки высшего сорта), чтобы избавиться от лишних килограммов.

Очень важен баланс блюд на новогоднем столе, считает диетолог Елена Соломатина. Она призвала к разумности за столом, а также не забывать про индивидуальные особенности организма. Ограничение в майонезе до нескольких ложек, увеличение потребления овощных салатов, замена жирных продуктов на более диетические варианты — отличный способ сделать праздничный стол более здоровым, передает Rsute.ru.